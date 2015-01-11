Мука, крупы и готовые завтраки: южноуральцы кормят 27 стран мира

В Челябинской области готовят новые меры поддержки предприятий - экспортеров агропромышленного комплекса. По итогам 2018 года региональный экспорт продукции АПК в 27 стран мира составил порядка 108 миллионов долларов.

Экспорт продукции АПК из Челябинской области за первое полугодие 2019 года по данным федеральной таможенной службы вырос по отношению к первому полугодию 2018 года на 36 процентов в натуральном выражении, с 58 до 80 тысяч тонн.

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются меры поддержки предприятий экспортеров в виде выплаты субсидий на перевозку продукции. Челябинская область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа по объёму экспорта продукции агропромышленного комплекса: по итогам 2018 года региональный экспорт продукции АПК в 27 стран мира составил порядка 100 миллионов долларов. Реализация регионального проекта по развитию экспорта АПК предусматривает увеличение показателя экспорта в ценовом выражении до 292 миллионов долларов к 2024 году.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, рост экспорта должен быть обеспечен созданием новой товарной массы с высокой добавленной стоимостью, а также устранением различных торговых барьеров. Развитие экспорта позволит разгрузить региональный рынок, убрав с него излишки продукции, производство которой имеет значительный профицит по отношению к потребностям населения. К такому виду, например, относится продукция птицефабрик – мясо птицы, субпродукты. Но пока основными экспортными товарами являются мука, крупа, готовые завтраки, супы, кондитерские изделия. К самым перспективным видам экспортной продукции относятся макаронные изделия, а также экспорт подсолнечника и масличных культур.

В настоящее время минсельхоз области ведёт работу по формированию пакета документов для участия двух предприятий (АО «Макфа» ООО «Объединение «Союзпищепром») в федеральном отборе программ повышения конкурентоспособности с целью их дальнейшего кредитования.

Несмотря на то, что финансовое обеспечение реализации проекта за счет средств областного бюджета, привлекаемых на условиях софинансирования (межбюджетные трансферты) не предусмотрено, в областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланированы ассигнования в рамках подпрограммы «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области» в виде субсидий на перевозку продукции АПК при осуществлении экспортных поставок. В настоящее время порядок предоставления субсидии направлен на согласование в областную контрольно-счетную палату и государственное правовое управление правительства Челябинской области.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/muka-krupy-i-gotovye-zavtraki-yuzhnouralcy-kormyat-27-stran-mira