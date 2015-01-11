Большие процентные ставки по вкладам под короткие сроки-махинации мошенников!

В июле в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился житель города 1947 года рождения с заявлением по факту мошенничества.

В мае 2018 года на телефон потерпевшего позвонил мужчина, и пояснил, что он является представителем брокерской конторы и предложил внести денежные средства для игры на бирже. Мужчина убеждал, что можно получить доход значительно выше, чем с обычного банковского депозита, играя на разнице курса валют. Поддавшись на убеждения мошенника, озерчанин перевел деньги на счет брокерской конторы, спустя время мужчина увидел, что на сайте сумма его взноса увеличилась, и он перевел еще.

Так в период с сентября 2018 по июль 2019 мужчине звонили разные сотрудники данной брокерской площадки с предложением помощи по выводу денег с депозита, путем внесения потерпевшим залога. Мужчина вносил деньги, но каждый раз сумма налога увеличивалась под предлогом роста курса валюты, а обещанные сотрудниками конторы деньги с виртуального счета так и не выводились.

В итоге банковскую карту потерпевшего заблокировали в связи с подозрительными платежами и посоветовали обратиться в полицию. После этого мужчина понял, что все это время имел дело с мошенниками.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Соблазн вложить деньги под проценты особенно большой, когда Вам предлагают высокие процентные ставки. Но не следует терять бдительность и вкладывать туда свои кровные деньги. А все потому, что это может быть очередная мошенническая пирамида, которая насобирав вкладов, закроется и Ваши деньги пропадут вместе с мошенниками. Сейчас развелось большое количество сайтов, которые принимают вклады под высокий процент и быстро закрываются, оставив себе Ваши деньги.

Начальник следственного отдела Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник юстиции Екатерина Маколова призывает жителей города быть внимательными и бдительными при заключении каких-либо финансовых сделок в сети Интернет. Соблюдая некоторые правила, можно избежать финансовых потерь:

- большие процентные ставки по вкладам под короткие сроки – это махинации по сбору ничем не обеспеченных вкладов;

- период работы таких сайтов, как правило, не превышает один год, после чего они закрываются, собрав с населения как можно больше денежных средств;

- на мошеннических сайтах твердых гарантий возвращения вкладов не прописываются;

- обратите внимание на страницу контактов, там, как правило, указаны липовые адреса и телефоны;

- обратите внимание на отзывы о данном ресурсе, возможно, уже есть те, кто попал на уловку мошенников.

Уважаемые граждане, в настоящее время в сети Интернет можно обнаружить большое количество сайтов, которые принимают вклады под высокий процент, помните – это мошенники!