20 минут с… профессиональной путешественницей

Многие люди мечтают путешествовать... Но есть и такие, что не мечтают. А берут и путешествуют.
Предлагаем Вашему вниманию интервью с профессиональной путешественницей, Екатериной Шубариной.
Мы поговорим о популярных направлениях у озерских туристов,
о том, чем плох Крым,
и о том, куда можно уехать с 20 000 рублями в кармане...
Будет интересно!
Ключевые теги: интервью, профессия, путешествие, УКС-ТВ.
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