20 минут с… профессиональной путешественницей

Многие люди мечтают путешествовать... Но есть и такие, что не мечтают. А берут и путешествуют.

Предлагаем Вашему вниманию интервью с профессиональной путешественницей, Екатериной Шубариной.

Мы поговорим о популярных направлениях у озерских туристов,

о том, чем плох Крым,

и о том, куда можно уехать с 20 000 рублями в кармане...

Будет интересно!