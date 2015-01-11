Экологи и общественники провели уборку на берегу

В рамках всероссийской акции «Вода России» 23 августа было проведено мероприятие по сбору мусора на берегу озера Иртяш в районе детского оздоровительного лагеря «Отважных».

Совместно с муниципальными экологами в акции приняли участие руководители и воспитанники клуба «Пластун» и их родители.

День выдался теплым и солнечным. Взрослые и дети дружно работали и одновременно активно делились впечатлениями о летнем отдыхе. В скором времени берег был приведен в порядок. Было собрано 30 (по 100 л) мешков мусора, оставленного после пикников на берегу прекрасного озера.

Ребята рассказали, что это не первая их акция. Они часто ходят в походы и на месте стоянки их лагеря - всегда порядок, а после себя они стараются оставить место чище чем было. Если бы каждый отдыхающий думал и делал также… То наш город был бы чистым.

Следует отметить, что во время уборки встречались места скопления мусора, упакованного в пакеты. Обращаем внимание жителей: собрать мусор в пакет и оставить под кустом – не означает убрать после себя. Просьба пакеты с ТКО складировать в контейнеры!

Информация и фото отдела охраны окружающей среды.