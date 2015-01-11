Планируем отдых. Россиян ждут три выходных дня подряд

До конца 2019 года россиян, в том числе жителей Челябинской области, ждут только одни длинные выходные. Производственный календарь суров. Работать придется до нового 2020 года по пять дней еженедельно.

Праздник, на который можно запланировать поездки или отдых, остался один. Это 4 ноября — День народного единства. В честь него работать жители страны и будут меньше. Выходными будут сразу три дня: со 2 по 4 ноября.

Производственный календарь на 2020 год также уже утвержден. Рабочих дней у тех, кто трудится, будет 248, выходных – 118.

Нерабочие праздничные дни в следующем году:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

С учетом переноса выходных дней «новогодние каникулы» продлятся 8 дней — с 1 января по 8 января. Длинные выходные будут во втором месяце года – с 22 по 24 февраля, а также в марте — с 7 по 9 числа. «Майские каникулы» как обычно с небольшим перерывом продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 11 числа, когда страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, а также День Победы.

https://www.cheltv.ru/planiruem-otdyh-rossiyan-zhdut-tri-vyhodnyh-dnya-podryad/