«Мы рады, что наш город вам понравился!»

25 августа состоялось официальное закрытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2019» в Озерске. В мероприятии принял участие глава округа Евгений Щербаков, он поблагодарил молодых людей за труд и принял участие в их награждении.

«Мирный атом» на строительных объектах ПО «Маяк» проводится пятый год подряд. В 2015 году «Маяк» впервые взял под своё крыло 200 студентов из 12 регионов России. В первый же год стройка стала всероссийской и была признана лучшей в атомной отрасли. Не изменился ее почетный статус и сегодня: на протяжении последних трех лет «Маяк» - лучшая принимающая сторона студенческих стройотрядов.

«Мирный атом-2019» это: 714 бойцов или 42 студенческих строительных отряда из 29 субъектов РФ – от Москвы до Хабаровского края.

К «пятилетке» ударного труда

За два месяца летнего трудового семестра на строительных объектах «Маяка» студентами была проведена большая работа в 11 подразделениях предприятия. Общий объём рабочего времени бойцов всех студенческих строительных отрядов превысил 300 тысяч часов. Студенты установили более 7 километров бордюрного камня, переработали свыше 10 тысяч кубометров земли, засеяли порядка 50 тысяч квадратных метров газонов, отштукатурили более 3,5 тысяч квадратных метров стен в зданиях и сооружениях, уложили более тысячи кубометров бетона.

В рамках конкурса бойцы подали 96 предложений по улучшениям (ППУ) и придумали 10 каракури – образцы малой механизации на производстве. В День ударного труда студенты перечислили 365 тысяч рублей в фонд Российских студенческих отрядов, которые пойдут на благотворительные цели.

В информационном центре градообразующего предприятия Озерска при помощи студентов открылась комната, посвящённая истории движения ВСС «Мирный атом» на ПО «Маяк». Здесь собраны все знаковые экспонаты со стройки за пять лет. Каждую неделю бойцы занимались волонтёрской деятельностью и помогали ветеранам города и «Маяка», дому-интернату для детей с отклонениями в здоровье, приюту для бездомных животных. В свободное время участники Всероссийской студенческой стройки провели 10 творческих и 4 спортивных праздника, а также отметили 4 «целинные» даты.

Доска почета

По итогам работы на ВСС «Мирный атом-2019» по традиции был назван лучший боец в каждом из 42 отрядов, а также лучший отряд в каждом подразделении предприятия, где работали студенты.

Победители конкурса ППУ: в номинации «Безопасность» - ССО «Атом» (Свердловская область), в номинации «Каракури» - ССО «Барс» (Челябинская область), в номинации «Повышение производительности труда» - ССО «Легион» (Воронежская область), в номинации «Эффективность» - ССО «Дружба» (Кемеровская область).

Лучший комиссар ВСС «Мирный атом-2019» - Владислав Гайденко ССО «Каникула» (Томская область).

Лучший командир ВСС «Мирный атом-2019» - Денис Чистяков ССО «Дружба» (Кемеровская область).

Лучший мастер ВСС «Мирный атом-2019» - Кара Петросян ССО «Легион» (Самарская область).

Лучший отряд ВСС «Мирный атом-2019» по комиссарской деятельности - ССО «Каникула» (Томская область).

Лучший отряд ВСС «Мирный атом-2019» по производственной деятельности - ССО «Легион» (Самарская область).

Лучший отряд ВСС «Мирный атом-2019» по всем показателям – ССО «Легион» (Воронежская область).

Лучшие мастера-наставники отрядов на ПО «Маяк» - работники радиохимического завода Николай Бобрышев и Эдуард Деревянко.

Решением Правления Российских студенческих отрядов Почётным знаком «За работу в студенческих строительных отрядах» награждён генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Бойцам студенческих строительных отрядов на память от «Маяка» были вручены сувениры, а каждому отряду – банка мёда с личной пасеки Михаила Похлебаева. В ответ студенты подарили генеральному директору полотнище с эмблемой стройки с автографами участников трудового семестра в Озерске.

Будущее, на старт!

Командир ССО «Легион» Александр Наумов (Самарская область):

- Мы стали лучшими по производственной деятельности, потому что работали на благо страны и «Маяка». У нас крутая команда, которая может свернуть горы. А на радиохимическом заводе были созданы все условия, чтобы мы работали эффективно и показали высокий результат.

Командир ССО «Легион» Илья Степанищев (Воронежская область):

- Стать лучшими из 42 отрядов – это фантастика! Мы действительно привезли лучших из лучших бойцов, которых индивидуально собирали четыре месяца. На «Маяке» работали в первый раз. До этого трудились на космодромах и на Севере. Здесь же нам достался СОК – спортивно-оздоровительный комплекс, который должен быть сдан уже в конце 2019 года. Мы очень старались, преодолели все трудности. Подтверждение тому – Знамя ВСС «Мирный атом-2019». Мы постараемся вернуться на «Маяк» в 2020 году и доказать, что по праву завоевали главную награду Всероссийской студенческой стройки.

Командир ВСС «Мирный атом-2019» Константин Одинцов:

- «Маяк» - это лучшая стройка России!

Главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев:

- На протяжении двух месяцев я много раз испытывал чувство радости в те моменты, когда подписывал акты по проверке безопасности на объектах строительства, на которых работали студенты. В этих актах всегда было два слова - «замечаний нет». С этого трепетного отношения к вопросам охраны труда и создаётся такое глобальное понятие, как культура безопасности.

Генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев:

- Кубометры бетона, благоустройство территорий, новый облик зданий – всё это производственные показатели. Главная же наша задача – дать молодёжи нашей страны пройти такую школу, которую она нигде больше не пройдёт. На такой масштабной стройке мы даём старт будущему авангарду России. Задачи для студентов в 2020 году будут ещё более сложными. Фронт работ мы начнём готовить для «Мирного атома» уже через месяц.

Источник: газета «Вестник Маяка».

Фото ПКиО.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40370/