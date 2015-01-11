В Челябинской области откроется социально-реабилитационный форум «ИНТЕГРАЦИЯ»

28 августа впервые в истории Челябинской области состоится социально-реабилитационный форум «ИНТЕГРАЦИЯ».

Форум «ИНТЕГРАЦИЯ» - это площадка по обмену опытом местных отделений Всероссийского общества слепых, расположенных в пределах Челябинской области.

На форуме пройдут дискуссионные выступления председателей местных организации ВОС, в рамках которых слушателям будут представлены основными направлениями деятельности данных социально-ориентированных НКО. Для спортсменов с нарушением органов зрения будут организована интерактивные площадки по направления «Дартс», «Волейбол», «Адаптивные настольные игры», «Скандинавская ходьба», «Кино на равных». Кроме того, будет открыта юридическая консультация, на которой каждый желающий сможет абсолютно бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь..

В рамках форума ожидается масштабная культурно-развлекательная программа, на которой выступят творческие коллективы общественных организаций слепых.

Мероприятие пройдет на территории МУП санатории «Дальняя дача».

Начало в 11:00 часов.

Форум «Интеграция» переходит при поддержке администрации Озёрского городского округа, Всероссийского партийного проекта «Единая страна – доступная среда».

Генеральный партнер: ФГУП ПО «Маяк».