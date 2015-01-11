Озерские полицейские подвели итоги операции «Район»

С 23 по 24 августа на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

С 23 по 24 августа на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В ходе проведения мероприятия Общественный совет при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск принял участие в региональной акции «Дежурим вместе».

Цель данной акции – это информирование населения о принимаемых органами внутренних дел мерах по реагированию на сообщения граждан о происшествиях и преступлениях, а также повышение уровня доверия граждан к полиции. Уполномоченные представители Общественного совета присутствовали в Дежурной части УМВД, участвовали в инструктажах с сотрудниками, заступающими на службу.

Также в мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

За время проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 8 граждан по подозрению в совершении преступлений, в том числе 1 за раннее совершенные преступления.

Выявлено 99 административных правонарушений, из них в области дорожного движения –32, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность –39, за иные правонарушения –28.

Выявлено 4 факта неисполнения обязанностей по воспитанию детей, 2 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, 1 факт нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 24 места концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 138 лица подучетной категории, из них 18 лиц, состоящих под административным надзором, 66 лиц, состоящие на профилактических учетах.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего были посещены 31 подучетных подростков и 12 родителей, отрицательно влияющих на детей.

Проверено 23 владельца огнестрельного оружия. Совместно с судебными приставами посещено 13 квартир возможного проживания имеющих задолженность от 10 до 30 тысяч и более, вручено 2 требования об оплате имеющейся задолженности, 13 уведомлений о возбуждении исполнительного производства.

Из незаконного оборота изъято 80 пачек табачной продукции и 31 бутылка водки объемом 0,5 литра каждая, без акцизных марок. Проведен 1 обыск.

Подобные мероприятия Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск проводит на постоянной основе.