В Озерске вынесли приговор директору предприятия, задолжавшему рабочим 13 млн

Суд вынес приговор директору ООО «СК "Регион-Строй"» Александру Гончаренко (ЗАТО Озерск, Челябинская область), который признан виновным в невыплате заработной платы более чем на 13,6 млн.

В течение 2016-2017 годов осужденный не выплачивал зарплату 136 работникам предприятия. При этом у Гончаренко была возможность рассчитаться с сотрудниками, так как через расчетные счета подконтрольных предприятий в это время проводились расчеты.

В ходе следствия осужденный не погасил задолженность добровольно, поэтому суд арестовал имущество директора предприятия на сумму более 7 млн рублей.

Суд приговорил Гончаренко к штрафу 300 тыс. рублей. Иски рабочих предприятия о взыскании зарплаты рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-vynesli-prigovor-direktoru-predpriyatiya-zadolzhavshemu-rabochim-13-mln_119426.html