Озерчане у главной иконы Вооруженных сил

Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска побывали в Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. В эти дни здесь находилась главная икона Вооруженных сил России - «Спас Нерукотворный».

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию чудесным образом отпечатавшееся на куске материи.

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

Средства на создание иконы пожертвовал президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.

Перед привезенной иконой в Симеоновском соборе совершил молебен митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

«Наши предки изображали образ Спаса Нерукотворного на своих военных стягах и хоругвях. Тем самым они исповедовали свою веру, свидетельствовали о своем Православии. Современные военнослужащие также будут молиться перед иконой, как делали наши предки. Верю, что Бог нас слышит. Он поможет защищать границы нашей Родины, поможет нашей армии быть боеспособной», - сказал архиерей.

Помолиться перед святыней прибыли курсанты челябинского филиала Военно-воздушной академии МО РФ, военнослужащие местной авиабазы, офицеры Росгвардии, прихожане.

Икону сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, великомучеников Пантелеимона и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и праведного Феодора (адмирала Ушакова).

Планируется, что в течение года по воздуху, по воде и по земле святыня преодолеет более 57 тысяч километров, посетит 120 городов и 150 храмов, более 300 соединений и воинских частей. А завершит она свой путь 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в главном храме Вооруженных сил России, который строится в Москве в парке «Патриот».

Александр Волынцев