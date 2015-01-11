Нормы поведения учителей разработаны в России

Минпросвещения РФ разработало правила этики для учителей – ведомство призвало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

«Педагогические работники, осознавая ответственность перед государством, обществом и гражданином, призваны воздержаться от размещения в интернете информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», – говорится в тексте положения.

Рекомендуется также избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя, педагога или образовательной организации. В случае нарушения норм профессиональной этики педагог имеет право на справедливое и объективное расследование специальной комиссией, а также может обратиться в суд.

Особое внимание в положении уделяется соблюдению положений Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени.

Органам исполнительной власти субъектов РФ и региональным организациям, относящимся к сфере образования, при разработке локальных нормативных актов и отраслевых соглашений рекомендуется руководствоваться данным положением.

В сообщении пресс-службы Минпросвещения говорится, что документ разработан совместно с Общероссийским профсоюзом образования.

https://dostup1.ru/society/Normy-povedeniya-uchiteley-razrabotany-v-Rossii_119434.html