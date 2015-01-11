Озерчане с ограниченными возможностями здоровья стали призёрами областного спортивного праздника «Колесо Жизни»

Озерская команда спортсменов ВОИ завоевала третье место в областном спортивном празднике «Колесо Жизни».

«Колесо Жизни» – ежегодный старт для людей с инвалидностью, который состоялся Трехгорном. В этом году он прошел в пятый раз и был посвящен памяти Оксаны Лозы.

15 команд из Челябинска, Кыштыма, Чесмы, Миасса, Златоуста, Аши, Юрюзани, Усть-Катава, Трехгорного и Озерска составили более 150-ти участников соревнований.

По словам озерских спортсменов, организаторы встретили гостей праздника тепло и радушно, создав праздничную атмосферу. Мероприятие открылось выступлением детского волонтерского движения «Новая волна», которое задало ритм и настроение всем участникам спортивного праздника. Кстати, волонтёрами праздника были люди разного возраста, в том числе и «серебряные волонтеры», которые с удовольствием помогали гостям и организаторам соревнований, увлеченно «болели» за соревнующихся.

Изюминкой спортивного мероприятия стал «Турнир по настольным играм» в котором Озерская команда, в состав которой входили: Тамара Лисицына, Людмила Жемчужная, Татьяна Вишнякова, Екатерина Трясцова и Наталья Алфёрова, заняла третье место. Как отметила Лидия Дмитриева, организатор турнира:

«В этом году мы решили провести турнир по настольным играм, надеемся, что они приживутся и у вас, потому что доступны всем. А сами соревнования – это хорошее подспорье в реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья, они не сидят дома, замкнувшись в своих переживаниях, а общаются, учатся чему-то новому».

В личном первенстве отличились озерчане взяли несколько медалей: Тамара Лисицына третье место на турнире по шашкам; Наталья Алфёрова первое место в соревнованиях по бадминтону и второе место по игре «Дартс».

Подводя итоги соревнований, руководитель общественной организации инвалидов Трехгорного «Колесо Жизни» Светлана Иванова отметила:

«Из года в год растет мастерство участников соревнований, стать победителем становится сложнее и сложнее. Но важнее всех медалей и дипломов победа каждого спортсмена над самим собой, над ежедневными трудностями, над болезнью. Проявив силу воли, упорство, мастерство, мы своим примером еще раз доказали: инвалидность – не приговор! Наш праздник зарядил всех позитивом, отличным настроением. Не остались равнодушными к мероприятию и жители города: вместе с нами и дети волонтерского движения «Новая волна», и «серебряные волонтеры». Спасибо всем организаторам, участникам и помощникам».

Завершились спортивные состязания праздничным концертом, организованным силами самих участников соревнований. Выступающие пели, танцевали, читали стихи и от души веселились. Атмосфера праздника была пропитана радостью, душевной теплотой и доброжелательностью, а расставание, как всегда, было трогательным.

Антон Шалимов