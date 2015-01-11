Первые заморозки. Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской области

На Челябинскую область и европейские регионы России надвигается ледяной циклон. Гидрометцентр предупреждает о заморозках.
Циклон придет в Архангельскую и Мурманскую области, а также в республику Коми. Кроме того, похолодание затронет Поволжье и Урал. В отдельных районах днем будет от +14 до +19 градусов, а ночью температура может опуститься до -3 С.
В Челябинской области до конца недели будут лить дожди, максимальная температура воздуха ожидается южноуральцев в четверг, синоптики обещают +21 градус.
Дальше столбики термометров начнут понижаться, в воскресенье, 1 сентября, они покажут всего +8 С.
Садоводам советуют ускориться со сбором урожая, чтобы успеть до первых морозов.
https://www.cheltv.ru/pervye-zamorozki-sinoptiki-predupredili-o-poholodanii-na-v-chelyabinskoj-oblasti/
Ключевые теги: синоптики, заморозки, Челябинская область.
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