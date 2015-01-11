Полиция Озерска готова к обеспечению безопасности в День знаний

Управление МВД России по ЗАТО г.Озерск проводит комплекс мер по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности, при проведении мероприятий приуроченных ко «Дню знаний» в общеобразовательных школах Озерского городского округа.

Проведены комиссионные обследования образовательных учреждений на предмет готовности к новому учебному году. В ходе проверок проведены инструктажи с руководителями и персоналом объектов образования по порядку действий в случае возникновения угрозы совершения террористических актов или чрезвычайных ситуаций. До начала проведения мероприятий будут проведены обследования объектов образования и прилегающих территорий с применением технических средств и служебных собак, с последующим принятием под охрану сотрудниками полиции.

Проведены проверки обустройства пешеходных переходов вблизи учебных заведений техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями нормативных документов, а также соответствие автобусов, предназначенных для перевозки детей, и квалификации их водителей основным положениям по допуску к участию в дорожном движении. Наряды ДПС будут нацелены на применение максимальных мер административного воздействия к водителям за несоблюдение скоростного режима движения в местах расположения школ, неиспользование ремней безопасности, нарушения правил перевозки детей и проезда пешеходных переходов.

С 30 августа личный состав полиции будут нести службу по усиленному варианту, учебные заведения взяты под круглосуточную охрану полицией до окончания праздничных мероприятий.

Уважаемые учащиеся и их родители. Напоминаем, что в отношении родителей подростков, замеченных в употреблении спиртных напитков предусмотрена административная ответственность по статье 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ), а также по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Врио заместителя начальника полиции

(по охране общественного порядка)

Алексей Самсонов