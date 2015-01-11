Не теряйте бдительность Челябинскую область захлестнула волна мошенничеств

С начала года в Челябинской области уже порядка четырех тысяч человек пострадали от рук мошенников. Жителей региона «разводят» на деньги мнимые полицейские, социальные работники, сотрудники банков, ГИБДД и «целительницы».

О том, как не стать жертвой мошенников сегодня, 28 августа, рассказал на пресс-конференции начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Виталий Остров.

Мошенники могут представляться работниками органов социальной защиты, благотворительных организаций. Предлагать помощь в оформлении документов для пособий или выплат, льготных проездных билетов, праздничных наборов, приобретения продуктов питания по низким ценам. Отмечены случаи мошенничества под предлогом обмена денежных средств на якобы поступившие в обращение купюры нового образца.

С начала года жертвами мошенников стали порядка 3800 южноуральцев. Вот одни из последних громких примеров мошенничества. В августе жительница Челябинска отдала цыганке миллион рублей за то, чтобы та сняла наведенную на ее семью "порчу».

В Магнитогорске бизнес - леди стала жертвой преступника. Владелица салона красоты поверила, что ей позвонили из прокуратуры и попросили перевести деньги на сотовый телефон, чтобы урегулировать вопрос с поступившей жалобой на ее фирму.

В Коркино мошенники выдавали себя за «жертву» и сговорчивого «следователя», ловко «разводили» на деньги пенсионеров.

Такие примеры можно перечислять бесконечно.

«Схем обмана людей очень много. Очень много сообщений поступает на случаи так называемых СМС-мошенников. Вам на мобильный телефон приходит сообщение о том, что банковская карта заблокирована либо, что с нее успешно произведено списание денежных средств с обязательным указанием контактного номера телефона якобы «службы безопасности банка». Вам предлагают бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Вы звоните и вам сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой либо неустановленные лица пытаются получить доступ к банковской карте, а затем в ходе общения с потерпевшим путем обмана мошенники получают информацию о номере банковской карты», - сообщил начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Виталий Остров.

Ни в коем случае нельзя никому сообщать комбинацию цифр с обратной стороны карты. Если это произойдет, то мошенник автоматически получит возможность дистанционно произвести оплату любой услуги или покупки с использованием сети Интернет с вашей карты.

«Контактный номер может быть аналогичен официальному номеру горячей линии банка либо изменена одна цифра. Настоящие сотрудники банка никогда не будут спрашивать полный номер банковской карты, за исключением нескольких последних цифр. Также мошенник может поросить удалить все смс-сообщения в целях сохранения конфиденциальности проводимых операций», - добавил Виталий Остров.

Еще один из распространенных способов мошенничества – это предложение получить компенсацию за ранее приобретенные лекарственные средства и медицинское оборудование.

«Потерпевшему, ранее заказывавшему по рекламным телефонам БАДы либо якобы медицинские приборы, звонит неизвестный и, представившись сотрудником организации по защите прав потребителей или федеральной службы компенсационных выплат или же судебным приставом, адвокатом, судьей, говорит, что деятельность фирмы, которая поставляла товар, признана незаконной, ее счета арестованы, и теперь всем заказчикам положена компенсация. При этом денежная сумма в десятки раз превышает стоимость заказанных товаров», - рассказал Виталий Остров.

Для получения компенсации мошенники предлагают перечислить определенную сумму переводом через банк для оформления страховки. При этом они уверяют, что данная сумма якобы возвращается потерпевшему потом вместе с компенсационной выплатой. Потерпевшему оставляется контактный телефон, по которому он должен позвонить и сообщить о переводе средств. Звонки с известием о повышении суммы компенсации и требованием перевода денег могут поступать до тех пор, пока у потерпевшего есть деньги, и он ничего не подозревает.

«Еще один из распространенных видов мошенничества – это происшествие с родственниками. Злоумышленник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает о том, что задержан сотрудниками полиции за совершение преступления или правонарушения (ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесения тяжких телесных повреждений), но есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Если потерпевший соглашается отдать деньги, то ему называют способ передачи. Для передачи денег используются водители такси, банковские переводы и переводы через терминалы оплаты», - сказал Виталий Остров.

«Ловят» мошенники челябинцев и на решении личных проблем.

«Мошенница сообщает жертве, что на нее или ее родственников наложена порча, просит принести все драгоценности или денежные средства из дома либо снять с банковского счета для проведения ритуала «очищения». В ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которые на глазах у потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Чаще всего у мошенницы есть сообщник - женщина, которая поясняет, что целительница ей ранее помогла. Эмоционально подавленные потерпевшие отдают все имеющиеся у них ценные вещи и деньги», - рассказывает начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Виталий Остров.

Сотрудники полиции Челябинской области советуют жителям региона не принимать самостоятельных решений в непонятных ситуациях, не скрывать от родственников и детей о встречах с подозрительными людьми и ни в коем случае не следует передавать деньги неизвестным людям, каких бы слезных историй они не рассказывали.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/chelyabinskuyu-oblast-zahlestnula-volna-moshennichestv