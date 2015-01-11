В Челябинской области понизили налоговые ставки на транспорт

Депутаты Законодательного Собрания на заседании 29 августа внесли изменения в закон Челябинской области «О транспортном налоге» – поправки предусматривают снижение налоговых ставок для автовладельцев.

Проект закона был внесен в областной парламент главой региона Алексеем Текслером. Принятие законопроекта позволит снизить налоговую нагрузку на физических лиц и организации, имеющих в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, а также мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 36 л.с. включительно.

«Работу по снижению налоговой нагрузки на автовладельцев мы последовательно проводим уже несколько лет. Сначала мы дали льготу пенсионерам-владельцам автомобилей мощностью до ста пятидесяти лошадиных сил. Затем мы расширили действие этой льготы для пенсионеров на автомобили с мощностью до ста восьмидесяти лошадиных сил Сегодня мы поддержали инициативу главы региона Алексея Текслера и одобрили изменения в закон, предусматривающие снижение ставки транспортного налога для всех жителей региона, владеющих автомобилями мощностью до ста пятидесяти лошадиных сил и мотоциклов до тридцати шести лошадиных сил», – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.+

Законопроект предполагает снижение ставки транспортного налога по легковым автомобилям с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно – с 7,7 до 5,16 рубля; свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно – с 20,0 до 13,40 рубля. По мотоциклам и мотороллерам с мощностью двигателя до 20 л.с. включительно – с 4,6 до 3,08 рубля; свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно – с 7,7 до 5,16 рубля; свыше 35 л.с. до 36 л.с. включительно – с 7,7 до 5,16 рубля.

Принятый законопроект предусматривает использование пониженных налоговых ставок с 1 января 2019 года.

https://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-ponizili-nalogovye-stavki-na-transport_119481.html