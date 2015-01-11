Синоптики предупредили южноуральцев о сильных дождях 29-30 августа

Синоптики предупредили южноуральцев об ухудшении погоды в ближайшие часы.

«Вечером 29 августа, ночью и днем 30-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, в горах и на юге местами – очень сильные», – говорится в сообщении на сайте ЦГМС.

Гидрометцентр России информирует, что в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности – имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение актуально до 20 часов пятницы, 30 августа. Также специалисты прогнозируют порывы ветра до 17-22 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-yuzhnouraltsev-o-silnyh-dozhdyah-29-30-avgusta_119479.html