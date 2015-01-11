Минздрав: Ребенка, рожденного челябинкой в Турции, эвакуировать в РФ нельзя

Турецкая клиника, где находится ребенок, рожденный жительницей Челябинска во время отдыха, сообщила, что пока он нетранспортабелен.
«Получили официальный ответ и выписку из медицинской организации о состоянии ребенка с переводом на русский язык. По информации клиники, ребенок сейчас нетранспортабельный. Его перевозка будет возможна только после стабилизации состояния. Мы также связались с Минздравом России и ВЦМК "Защита" – они занимаются этим вопросом. Как только клиника даст добро на эвакуацию ребенка, он сразу будет доставлен в Россию», – сообщила начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава Челябинской области Людмила Подлубная.
Напомним, 32-летняя челябинка родила в Турции. Малыш появился на свет недоношенным (на 28-й неделе), был подключен к аппарату ИВЛ. Пребывание ребенка в клинике стоит около 30 тыс. рублей ежедневно. Случай не является страховым, все лечение оплачивают родители.
https://dostup1.ru/medicine/Minzdrav-Rebenka-rozhdennogo-chelyabinkoy-vTurtsii-evakuirovat-v-RF-nelzya_119492.html
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