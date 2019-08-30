Проводили лето в «Берендеевом лесу»

Как известно, большинство баз отдыха и загородных клубов работают только летом: домики, как правило, не отапливаются, а ближе к осени по ночам уже начинает подмораживать.

Есть места, куда действительно хочется возвращаться снова и снова. И это не рекламная статья, как может показаться.

Просто «Берендеев лес» действительно отличается от большинства своих «собратьев» абсолютно сказочной атмосферой, красивейшими домиками, будто бы сошедшими с иллюстраций, ухоженной территорией.

Уже не первый год на уютной базе проводятся такие же душевные мероприятия: взять, хотя бы, йога-фесты и филармонию в лесу, куда могут свободно приезжать и люди далёкие от данной тематики, ну, и конечно, дети.

На прошедшем недавно творческом фестивале «Вдохновение» можно было окунуться в мир эльфов, фей, гномов и волшебников!

По словам организатора Кристины Николенко, сама атмосфера «Берендеева леса» располагает к проведению такого праздника, куда можно было бы приехать всей семьёй и спокойно, неспешно отдохнуть от суеты и забот.

Более 15 мастеров представили свои мастер-классы, которые так или иначе связаны с волшебством!

Для малышей устроили самое настоящее шоу мыльных пузырей: дети с громким восторгом ловили и огромные, грузно передвигающиеся по воздуху шары и целые мыльные «конструкции», и белые «дымящиеся» шарики, «лопали» густую пену, из которой можно было сделать ушки или украшение на голову!

Взрослых лесные эльфы учили гончарному мастерству, стрелять из лука, рисовать, мастерить «ловцов снов»…!

Программа закончилась хороводом и танцами.

Никто не скучал. Ни одного грустного лица. И, правда, сказочное место.

Что ж, до встречи в следующем году, «Берендеев лес»!

Александра Лебедева