Открыт сезон охоты!

Открывается сезон охоты. Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск предупреждают о необходимости соблюдения правил обращения с оружием.

За незаконную охоту предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.

31 августа на территории Челябинской области открывается осенне-зимний сезон охоты. Полицейские напоминают, что незаконной является охота без соответствующего разрешения, вне отведенных мест и вне сроков осуществления охоты. При осуществлении охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, документ удостоверяющий личность, а также путевку на добычу объектов животного мира.

Напоминаем, что транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия. Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.

Отдельно необходимо отметить, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения запрещено, нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему.