Открыт сезон охоты!

Открывается сезон охоты. Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск предупреждают о необходимости соблюдения правил обращения с оружием.
За незаконную охоту предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.
31 августа на территории Челябинской области открывается осенне-зимний сезон охоты. Полицейские напоминают, что незаконной является охота без соответствующего разрешения, вне отведенных мест и вне сроков осуществления охоты. При осуществлении охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, документ удостоверяющий личность, а также путевку на добычу объектов животного мира.
Напоминаем, что транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия. Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.
Отдельно необходимо отметить, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения запрещено, нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
Ключевые теги: сезон охоты, осторожность, безопасность, оружие.
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