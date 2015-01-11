Торжественно и волнительно: озерские школьники отметили День знаний

2 сентября в школах Озерского городского округа прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. С началом учебного года озерских школьников поздравили представители депутатского корпуса, администрации и градообразующего предприятия.

Как правило, после летних каникул дети с радостью идут в школу, где к их появлению стараются создать особую атмосферу и комфортные условия. Отметим, что в этом учебном году в округе впервые пошли в образовательные организации 947 первоклассников, а 392 одиннадцатиклассника вышли на финишную прямую. 1697 педагогов в 37 образовательных организациях: детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования обеспечивают всестороннее развитие озерчан с детства.

В этом году в День знаний глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев посетили торжественную линейку в школе №35, расположенную в посёлке Метлино.

– Уважаемые ученики, первоклассники, учителя и родители, от всей души поздравляю всех с началом учебного года, с Днём знаний. Желаю прежде всего успехов, чтобы все задуманные планы обязательно сбылись, а также желаю постоянного развития и движения вперёд, – поздравил жителей посёлка Метлино Евгений Щербаков.

– Я уверен, что для взрослых школьная пора была лучшим периодом в жизни, – обратился с приветственным словом к собравшимся Михаил Похлебаев. – Я хочу пожелать, чтобы и для нынешних учеников, также, как и для моего поколения, школа была вторым домом, дружной семьёй, а учителя были вторыми мамами.

С началом учебного года коллектив школы также поздравили депутат Собрания депутатов округа Ольга Хакимова и начальник управления образования администрации округа Любовь Горбунова:

– Сегодня мы по традиции открываем новый учебный год. Наши первоклассники первый раз пойдут в первый класс, у одиннадцатиклассников начнётся последний школьный год. Я желаю вам, ребята, удачи и успехов, пусть учебный год будет интересным, любопытным и любознательным, а школа вас всегда ждёт. В добрый путь!

Директор школы №35 Ирина Обжорина отметила, что в этом году дружный коллектив школы пополнят 45 маленьких жителей посёлка Метлино, в их адрес в этот день было сказано много добрых напутственных слов. Не менее важной частью торжественной линейки стало чествование и награждение похвальными листами ребят, которые завершили минувший учебный год на отлично. Кроме того, почётными грамотами были отмечены учащиеся, которые стали победителями предметных олимпиад муниципального, регионального и всероссийского уровней. Особая гордость педагогического коллектива - ребята, которые успешно сдали выпускные экзамены и смогли поступить в высшие учебные заведения на бюджетные места.

В ходе рабочей поездки глава округа и руководитель градообразующего предприятия посмотрели новые, уже полностью оборудованные всем необходимым мастерские. Напомним, что в конце прошлого года в здании мастерских был выполнен капитальный ремонт (заменена кровля, отремонтирован фасад, выполнен косметический ремонт внутри здания, заменена электропроводка, смонтирован новый теплоузел, закуплено оборудование для слесарного и столярного цехов).

Сегодня в учебных помещениях уже установлены станки и парты. Оснащены два класса для занятий домоводством для девочек: для освоения навыков кройки и шитья, а также комната для знакомства с основами кулинарии. Гости отметили, что классы получились непросто новыми и современными, но и удивительно уютными. Видно, что педагоги по технологии оборудовали классы с большой теплотой и любовью к детям.

Проблемой посёлка был бассейн в детском саду №8, который не функционировал в течение многих лет. В этом году, благодаря программе «Реальные дела» и поддержке из областного бюджета, была отремонтирована чаша бассейна, система отопления, уложен новый кафель, выполнен косметический ремонт в сухом зале, в помещениях для переодевания и душевых, а главное - отремонтирована кровля. Как пояснила инструктор по физической культуре детского сада Елена Гамбург, с началом отопительного сезона бассейн будет работать каждый день с 9 часов утра и до вечера. Для родителей это очень важный момент, поскольку другого бассейна в посёлке нет.

– В целом, впечатления очень положительные. В школе №35 очень хороший педагогический состав, много детей, которые учатся на «отлично». Сегодня мы всё это увидели.

За последние несколько лет нам удалось решить ряд очень серьёзных проблем в посёлке Метлино: отремонтировать мастерские в школе, обеспечить посёлок многофункциональной спортивной площадкой, в школе преобразился спортивный зал, в детском саду отремонтирован бассейн, но есть ещё много задач, которые предстоит решить, – подчеркнул Евгений Щербаков.

Фото из архива пресс-службы, декабрь 2018г.

Фото Владимира Беляева.