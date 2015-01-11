«Трактор» и «Металлург» проиграли первые матчи нового сезона КХЛ

Обе южноуральские хоккейные команды проиграли первые матчи нового сезона КХЛ 2 сентября – в Челябинске «черно-белые» уступили 2:4 «Витязю» из Московской области, а «лисы» потерпели поражение от СКА из Санкт-Петербурга со счетом 1:3.

Челябинцы начали агрессивно, но первый бросок по воротам Василия Демченко в контратаке стал для хоккеистов «Витязя» голевым – отличился Данила Моисеев (2:28). В середине периода «черно-белые» получили возможность поиграть в большинстве и Илья Карпухин (11:34, 5х4) счет сравнял.

Во второй двадцатиминутке игроки первого звена «Трактора» организовали несколько опасных моментов у ворот команды из Московской области, но вперед опять вышли гости – шайбу забросил Александр Семин (27:37). В ответной атаке тройка челябинских легионеров добилась своего – первый гол на свой счет записал Лукаш Седлак (27:50).

В начале третьего периода «Витязь» получил возможность наказать челябинцев за удаление, и нападающий команды из Подмосковья Александр Семин (41:26. 5х4) оформил дубль и вывел гостей вперед в третий раз в этом матче. В середине двадцатиминутки Святослав Гребенщиков (48:28) увеличил преимущество «Витязя» до двух шайб. Матч закончился со счетом 2:4 в пользу челябинских соперников.+

В Магнитогорске хозяева получили 10 минут штрафа в первом периоде, и в концовке двадцатиминутки армейцы из города на Неве реализовали большинство – отличился Давид Рундблад (19:06, 5х3).

Во втором периоде уже гости получили два удаления подряд, Брендон Козун (29:44, 5х4) сделал счет равным. Хоккеисты СКА вышли вперед в концовке тайма, и опять шайба была заброшена в неравных составах – Наиль Якупов (37:46, 5х4) стал автором второго гола гостей. Окончательный счет в конце матча установил нападающий гостей Владимир Ткачев (58:23). «Металлург» проиграл со счетом 1:3

Следующие матчи «Трактор» и «Металлург» проведут на своих аренах 4 сентября. Соперниками южноуральцев станут питерский СКА и череповецкая «Северсталь» соответственно.

https://dostup1.ru/society/Traktor-i-Metallurg-proigrali-pervye-matchi-novogo-sezona-KHL_119579.html