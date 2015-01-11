День знаний в лицее №23

2 сентября в большинстве школ страны стартовал новый учебный год. Праздничный день лицей № 23 встретил на площадке детского парка, которая вместила немалое количество детей, их родителей, учителей. В этом году впервые сядут за парту почти 90 маленьких лицеистов-«новобранцев».

Несмотря на очень прохладное утро, настроение у всех было приподнятым, в ожидании линейки первоклассники волновались, родители пытались сфотографировать на смартфоны своих детей, старшеклассники оживленно общались, обмениваясь впечатлениями о лете.

Наконец настал торжественный момент. Гостем праздничной линейки стала Валентина Михайловна Сылько, депутат Собрания депутатов Озерского городского округа. Она пожелала всем лицеистам найти свой путь в жизни и надежных попутчиков, неуклонно идти к поставленной цели, успехов в учебе.

По словам директора лицея № 23 Елены Анатольевны Лукьяновой, минувший учебный год был сложным, но результативным – 10 выпускников 11-х классов получили медали «За особые успехи в учении», два человека получили по 100 баллов на ЕГЭ. Шесть отличников в 9-х классах.

Далее начались танцы, песни, поздравления. Малыши-первоклассники, волнуясь, рассказывали забавные стихотворения, старшеклассники провели флешмоб. Завершил торжество выход 11-классника с ученицей первого класса. Заливисто прозвенел первый звонок нового 2019-2020 учебного года, будущие выпускники взяли за руки ребят-первоклашек, и повели их в здание лицея.

Пожелаем всем лицеистам и школьникам доброго пути, к новым знаниям, достижениям и открытиям!

Текст и фото: Наталья Колянова