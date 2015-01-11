Евгений Щербаков: Трудности существуют, но посёлок развивается

2 сентября в ходе рабочей поездки в посёлок Метлино глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев посмотрели, как идёт ремонт в помещениях, предназначенных для дополнительных занятий школьников. В завершении визита состоялась встреча с жителями посёлка.

Несколько комнат для размещения клуба по месту жительства ДТДиМ расположены на третьем этаже здания поселковой администрации. Здесь будут заменены окна и сделан косметический ремонт. Уже в этом году в обновлённых классах начнутся занятия секций шахмат и шашек, кружка прикладного творчества, а в самом большом помещении будут работать волонтёры. Выполнить замену тринадцати оконных конструкций в этих кабинетах, а также рядом в спортивном зале посёлку помогает ФГУП «ПО «Маяк».

Как пояснила начальник отдела администрации округа по посёлку Метлино Лариса Кунакбаева, в этом году проект ДТДиМ «Клуб интересных идей» стал одним из победителей конкурса социальных проектов Озерского городского округа. В ходе его реализации планируется закупить мультимедийное оборудование и оргтехнику, которая после ремонта займёт своё место в помещении для волонтёров.

В ходе рабочей поездки в здании администрации Евгений Щербаков и Михаил Похлебаев оценили объём работ, которые необходимо выполнить, чтобы в ближайшее время сюда смогли прийти дети, подростки, а также старшее поколение метлинцев.

Во время посещения администрации к главе округа и руководителю градообразующего предприятия подошли жители посёлка, которые пожаловались на неудовлетворительную работу управляющей организации.

– Жители многоквартирных домов говорили о проблемах с отоплением, о том, что не выполняется окос травы, не оборудованы детские площадки, – рассказала об обращениях односельчан депутат Собрания депутатов округа Ольга Хакимова. – Также остро в посёлке стоит вопрос по ремонту дороги Озерск-Метлино, а жители частного сектора нуждаются в газификации.

– Проблемы посёлка стараемся решать в рабочем порядке, – прокомментировал итоги поездки Михаил Похлебаев. – Сегодня мы увидели, что положительная динамика есть: отремонтирован бассейн, школьные мастерские, будут заменены окна в помещениях для допобразования. Сразу все сделать нельзя, проблем много во всём округе, и они решаются постепенно.

Поездка была полезной, потому что только на месте, общаясь с людьми, можно узнать всю ситуацию до конца - в частности, поговорили о проблемах фермеров и конечно по-человечески этим людям хочется помочь.

– В прошлом году от жителей поступало много обращений о необходимости отремонтировать бассейн в детском саду, сегодня мы убедились, что он практически готов, – поделился впечатлениями от поездки в посёлок глава округа Евгений Щербаков. – Несколько лет назад была установлена многофункциональная спортивная площадка, которая очень востребована. На сегодняшний день и дети, и взрослые уже говорят о том, что в Метлино нужен современный стадион. Поэтому сейчас будем работать в этом направлении.

После разговора с жителями посёлка стало очевидно, что есть точечные личные проблемы, которыми мы займёмся, проведём юридическую проработку ситуации, но есть проблемы системные. Например, одна из них – неудовлетворительное качество работы управляющей организации. Совместно с жителями постараемся решить и эту задачу.

Глава округа подчеркнул, что несмотря на существующие трудности, поселок развивается – и это очень хорошо.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40450/