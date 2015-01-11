Челябинская область превращается в территорию пожилых людей

Челябинская область постепенно превращается в территорию пожилых людей. Молодежи становится меньше, число жителей трудоспособного возраста также неумолимо сокращается, а вот количество пенсионеров неуклонно растет.

В 2001-м году численность южноуральцев моложе трудоспособного возраста составляла 711 тысяч 238 человек, трудоспособного возраста - два миллиона 188 тысяч 36 человек, старше трудоспособного - 744 тысячи 683 человека.

В 2019-м картина выглядит иначе. Число жителей Челябинской области моложе трудоспособного возраста в текущем году чуть превышает 678 тысяч человек, зато лиц старше трудоспособного возраста в нашем регионе теперь насчитывается более 909-ти тысяч. Количество южноуральцев трудоспособного возраста так же, как и число молодежи, сократилось по сравнению с периодом почти двадцатилетней давности, и составило в этом году один миллион 888 тысяч 127 человек.

По данным Челябинскстата, в 2001-м году самой многочисленной возрастной категорией на Южном Урале являлась категория 15-19 лет (316 тысяч 925 человек), самой малочисленной была группа жителей региона в возрасте 55-59 лет (122 тысячи 413 человек).

В 2019-м году самой малочисленной оказалась категория молодых людей в возрасте 20-24 года (163 тысячи 176 человек). На втором месте по малочисленности - категория 15-19 лет (164 тысячи 608 человек). А вот наиболее многочисленной сегодня является возрастная группа «70 лет и старше», она насчитывает в 2019-м году 328 тысяч 709 человек.

Радует, что растет в Челябинской области и число малышей в возрасте от нуля до четырех лет. Если в 2001-м году их насчитывалось 157 тысяч 887, то в 2019-м - уже 220 тысяч 509.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/chelyabinskaya-oblast-prevrashchaetsya-v-territoriyu-pozhilyh-lyudey