Сотрудники полиции провели урок правового информирования

2 сентября сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск посетили школу № 24, где среди восьмых классов провели урок правового информирования.

Председатель совета ветеранов УМВД России по ЗАТО г. Озерск майор милиции в отставке Сергей Серухин, поздравил школьников с началом учебного года и пожелал им приобрести хорошие знания и получать только отличные отметки. Ветеран МВД напомнил ребятам об ответственности, которую могут понести подростки за правонарушения, а также о том, что им нельзя находиться на улице в ночное время без законных представителей, рассказал о правилах поведения в общественных местах и о том, как не стать жертвой преступления. Также школьникам показали фильм о работе Озерской полиции.

В завершение мероприятия учащиеся и педагоги школы поблагодарили правоохранителей за интересные и важные уроки.