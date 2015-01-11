День знаний в КДЦ

2 сентября в структурных подразделениях «Культурно-досугового центра» прошли театрализованные программы, посвященные Дню знаний.
Дворец культуры «Маяк» подготовил праздничную программу "Первоклассный праздник".
В игровой форме младшие школьники знакомились со школьными предметами, разгадывали смешные задачки и участвовали в танцевальном флэшмобе, а помогали им в этом участники детских творческих коллективов.
В Доме культуры «Энергетик»(поселок Новогорный) состоялось театрализованное представление "Праздник в Цветочном городе".
Вместе с Незнайкой все школьники отправились в долгожданное сентябрьское путешествие.
По дороге знаний, юные зрители знакомились с разными героями: Ромашка, Тюбик, Гамма, Торопыжка, Гугля, Вирус. Выступления танцевальных и вокальных коллективов Дома культуры сделали представление ещё ярче. Каждый из героев вложил частичку своего таланта в Незнайку, который так хочет пойти в школу.
На праздничных программах царила тёплая, праздничная атмосфера. Артисты подарили зрителям много приятных впечатлений и эмоций!
Ключевые теги: КДЦ, День знаний, праздник.
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