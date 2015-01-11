День знаний в КДЦ

2 сентября в структурных подразделениях «Культурно-досугового центра» прошли театрализованные программы, посвященные Дню знаний.

Дворец культуры «Маяк» подготовил праздничную программу "Первоклассный праздник".

В игровой форме младшие школьники знакомились со школьными предметами, разгадывали смешные задачки и участвовали в танцевальном флэшмобе, а помогали им в этом участники детских творческих коллективов.

В Доме культуры «Энергетик»(поселок Новогорный) состоялось театрализованное представление "Праздник в Цветочном городе".

Вместе с Незнайкой все школьники отправились в долгожданное сентябрьское путешествие.

По дороге знаний, юные зрители знакомились с разными героями: Ромашка, Тюбик, Гамма, Торопыжка, Гугля, Вирус. Выступления танцевальных и вокальных коллективов Дома культуры сделали представление ещё ярче. Каждый из героев вложил частичку своего таланта в Незнайку, который так хочет пойти в школу.

На праздничных программах царила тёплая, праздничная атмосфера. Артисты подарили зрителям много приятных впечатлений и эмоций!