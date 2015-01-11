Приглашаем на большой детский фестиваль «Старт к успеху»

8 сентября, с 14:00 до 16:00 часов, территория детского парка станет уникальной площадкой для творческой презентации учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, а также объединений и клубов нашего города.

«Старт к успеху» - это яркое событие, ориентир в мире детских занятий и увлечений. Вокал или хореография, фитнес или боевые искусства? Пожалуйста! Декоративно-прикладное творчество, техническое моделирование, журналистика, музицирование или ИЗО? Нет проблем. А как вам геология или животноводство, археология и историческая реконструкция? А может вы – заядлый театрал и не пропускаете ни одной премьеры? Или, напротив, предпочитаете тишину читального зала, в уединении постигая глубины человеческого познания? Фестиваль «Старт к успеху» станет добрым путеводителем детских сокровенных талантов и возможностей.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа и доброжелательная атмосфера творческого праздника:

* Концертные выступления юных талантов и творческие визитки учреждений;

* Мастер-классы от ведущих специалистов в области дополнительного образования, культуры и искусств («Летние впечатления: рисунок на мольберте, рисунок на асфальте», «Резьба по бересте», «Пластилиновая фантазия», «Кукла из ниток», «Сувенир своими руками», «Кукловождение», «Историческое моделирование – эпоха викингов», «Кукламотанка»);

* Выставки детского художественного творчества;

* Шоу мыльных пузырей;

* Контактный зоопарк и катание на лошадях;

* Археологический «раскоп» по поиску древних артефактов;

* Пробное фехтование. Щит и меч.

Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует. Выбор за вами!

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40470/