В Каслинском районе 3-й день ищут пропавшего грибника

В Каслинском районе продолжаются поиски 64-летнего мужчины, который 2 сентября ушел в лес за грибами и пропал.

Известно, что мужчина с сыном поехали за грибами из Каменск-Уральского (Свердловская область) в район села Зотино Каслинского района. Не доезжая Зотино, они оставили автомобиль, зашли в лесной массив и разошлись в разные стороны. Через некоторое время сын вернулся к автомобилю и обнаружил, что отца нет. До определённого момента потерявшийся выходил на связь по телефону, но затем аппарат разрядился, уточнили в МЧС.

В районе поиска задействованы 57 человек, 12 единиц техники и беспилотный летательный аппарат. Потерявшегося ищут сотрудники полиции, пожарно-спасательной части, специалисты Кыштымского поисково-спасательного отряда, лесничие и волонтеры.

В Поисково-спасательной службе уточняют, что ночные температуры в Челябинской области приближаются к отрицательным, а в горных районах местами лежит снег. Спасатели напоминают, что отправляясь в лес за грибами, следует одеваться по погоде, иметь при себе дождевик, спички и заряженный мобильный телефон. Обязательно нужно сообщать родственникам, куда направляетесь и примерное время возвращения.

https://dostup1.ru/society/V-Kaslinskom-rayone-3-y-den-ischut-propavshego-gribnika_119694.html