Южноуральские пенсионеры и предпенсионеры будут получать бесплатные лекарства от давления

Пенсионеры в Челябинской области будут получать бесплатные лекарства для корректировки давления и уровня холестерина в крови – это одно из мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

На эти цели из областного бюджета выделено более 131 млн рублей.

В проекте примут участие порядка 10 тыс. человек старше трудоспособного возраста (женщины с 55, мужчины с 60 лет), определять необходимость участия будет лечащий врач. Лица, у которых впервые в жизни установлен диагноз «гипертензивная болезнь» с высоким сердечно-сосудистым риском, который определяется терапевтом, будут обеспечены в течение года лекарственными препаратами для снижения артериального давления и уровня холестерина в крови.

«Наличие гипертонии у лиц пенсионного возраста требует постоянного приема поддерживающих доз лекарственных препаратов, отказ от которых даже на короткий срок может приводить к значительному ухудшению состояния пациента», – напоминают в Минздраве.

В проекте участвуют 55 медицинских организаций Челябинской области, в семи из них пациенты уже начали получать лекарственные препараты бесплатно: это районные больницы Верхнеуральска и Нязепетровска, Карталинская городская больница, городские больницы № 1 и 2 в Магнитогорске, а также горбольницы № 1 и 2 в Миассе.

«Проект призывает людей ответственно относиться к своему здоровью, регулярно наблюдать за уровнем артериального давления, вести специальный дневник. Подобные привычки вызывают у пациентов приверженность к терапии, а следовательно, являются профилактикой преждевременной смертности» – отметила и.о. заместителя министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

При успешной реализации проекта ожидается снижение частоты развития острых сосудистых состояний у пациентов старших возрастных групп, а также уменьшение риска развития других сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений гипертензивной болезни. В долгосрочной перспективе это приведет к уменьшению смертности от болезней системы кровообращения, сохранению и укреплению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни южноуральцев.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouralskie-pensionery-i-predpensionery-budut-poluchat-besplatnye-lekarstva-ot-davleniya_119678.html