На Южном Урале ожидаются заморозки до –5 градусов

Ночью 7-8 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус пяти градусов.

В связи с ожидаемыми погодными условиями, увеличивается риск повреждения (гибели) посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.

В ближайшие выходные 7 и 8 сентября в Челябинской области прогнозируется облачная и дождливая погода. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidayutsya-zamorozki-do-5-gradusov_119705.html