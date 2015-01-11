Опасность нарастает. Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы

Cильные колебания геомагнитного поля Земли ожидаются в эту пятницу, 6 сентября. Мощность вспышек на Солнце составит 3 балла.
Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо: магнитная буря способна спровоцировать нестабильное эмоциональное состояние. Врачи советуют не перегружаться физически, а по необходимости принимать успокоительные препараты.
В такой день, уверяют специалисты, даже абсолютно здоровые люди могут почувствовать бессознательную тревожность, некоторые отмечают, что теряется работоспособность и впадают в апатию.
Чтобы легче пережить этот непростой день, советуют не переедать, больше пить воды, спать и гулять свежем воздухе.
Следующая мощная вспышка на Солнце ожидается 26 сентября.
https://www.cheltv.ru/opasnost-narastaet-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-v-blizhajshie-chasy/
Ключевые теги: магнитная буря, здоровье, самочувствие.
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