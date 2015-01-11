8 сентября в Озерске пройдут ярмарки фермерской продукции

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Приглашаем вас 8 сентября посетить ярмарки по следующим адресам:

ДТДиМ, ул. Иртяшская,1.

Фермерская продукция от компании «Деревенский хлебушек». Ассортиментный перечень: хлеб, молоко, сыры, йогурты, масло, колбасы. Руководитель - Смушкович О. В.

Продукция пчеловодов Озерска: свежий мёд, прополис, перга, пчелиная пыльца и другие продукты пчеловодства. Пчеловоды г. Озерск: Хорешко Л.Л., Бочков В.А.

«МОУ СОШ № 33», ул. Матросова. 49.

Фермерская продукция от ИП Клепаловой С.П. Ассортиментный перечень: сыры, колбасы, рыба копченая, орехи, фрукты.

Продукты пчеловодства в широком ассортименте. Пчеловод г. Озерск: Вечирко М.Ф.

ДК «Маяк», ул. Блюхера, 22

Фермерская продукция от компании «Коза-Корова». Ассортиментный перечень: хлеб, молоко, сыры, йогурты, масло, колбасы. Руководитель - Сысолякин В. С.

Продукты пчеловодства в широком ассортименте. Пчеловод г. Озерск: Шакирова Ф. М.

МБУ «Лицей № 39», ул. Уральская, 15

Продукты пчеловодства в широком ассортименте. Пчеловод г. Озерск: Вечирко А. М.

Информация управления экономики.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40446/