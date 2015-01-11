8 сентября в Озерске пройдут ярмарки фермерской продукции

Уважаемые жители Озерского городского округа!
Приглашаем вас 8 сентября посетить ярмарки по следующим адресам:
ДТДиМ, ул. Иртяшская,1.
Фермерская продукция от компании «Деревенский хлебушек». Ассортиментный перечень: хлеб, молоко, сыры, йогурты, масло, колбасы. Руководитель - Смушкович О. В.
Продукция пчеловодов Озерска: свежий мёд, прополис, перга, пчелиная пыльца и другие продукты пчеловодства. Пчеловоды г. Озерск: Хорешко Л.Л., Бочков В.А.
«МОУ СОШ № 33», ул. Матросова. 49.
Фермерская продукция от ИП Клепаловой С.П. Ассортиментный перечень: сыры, колбасы, рыба копченая, орехи, фрукты.
Продукты пчеловодства в широком ассортименте. Пчеловод г. Озерск: Вечирко М.Ф.
ДК «Маяк», ул. Блюхера, 22
Фермерская продукция от компании «Коза-Корова». Ассортиментный перечень: хлеб, молоко, сыры, йогурты, масло, колбасы. Руководитель - Сысолякин В. С.
Продукты пчеловодства в широком ассортименте. Пчеловод г. Озерск: Шакирова Ф. М.
МБУ «Лицей № 39», ул. Уральская, 15
Продукты пчеловодства в широком ассортименте. Пчеловод г. Озерск: Вечирко А. М.
Информация управления экономики.
http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40446/