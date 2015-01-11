В Озёрске открылась выставка новоуральских передвижников

5 сентября в фойе Центральной городской библиотеки открылась выставка «Уральское передвижничество Росатома» из Новоуральска. Выставка - одна из граней известного в Новоуральске и за его пределами проекта в сфере художественного творчества.

Проект осуществляется на базе Детской художественной школы Новоуральска с 2010 года. Суть его - объединение самодеятельных и профессиональных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, организация художественных выставок, проведение мастер-классов. Проект включен в число лучших муниципальных практик.

Идея объединения творческих сил города витала в воздухе давно, а реализовалась благодаря самодеятельной новоуральской художнице Татьяне Егоровой. Детской художественной школе Новоуральска и ее директору Вере Лазаренко при большой поддержке администрации Новоуральского городского округа, отдела культуры и Уральского электрохимического комбината, удалось объединить самодеятельных и профессиональных художников.

Участниками «Новоуральского передвижничества» становятся люди самого разного возраста и с очень разной биографией от 16 до 72 лет. В этом году одна из выставок проекта начала свое путешествие по городам присутствия ГК «Росатом». Благодаря проекту участники могут получить отзывы о своих работах не только от друзей и близких, но и от посетителей выставки в разных городах.

В Озерске на открытии экспозиции с приветственным словом к гостям обратилась заместитель начальника Управления культуры администрации ОГО Светлана Степанова, отметив высокий художественный уровень представленных работ, мощный творческий потенциал участников.

- Я горжусь, что в нашем городе, в едином культурном пространстве, есть такой уникальный проект. Когда мы его придумали, в него вошло 5 городских художников, теперь «Уральское передвижничество Росатома» - это 200 талантливых горожан, - отметила Ирина Шаповалова, начальник отдела культуры Новоуральска. К слову, Ирина Вячеславовна четыре года провела в Озерске, будучи студенткой Озерского колледжа искусств (тогда еще музыкального училища), и с огромным удовольствием побывала вновь в нашем городе.

Работы на выставке представлены самые разные: живопись, вышивка, куклы, резьба по дереву, золотошвейные изделия, одежда из валяной шерсти. На презентации гости из Новоуральска расcказали, что постоянно появляются новые проекты художественной школы – «Рубенс после 50» – для тех, кто уже на заслуженном отдыхе хочет раскрыть свои художественные способности, «Творчество для самых маленьких», когда участники проекта работают с малышами из детских садов, открыт проект в школе села Тарасково Свердловской области. Идеи и их воплощение помогают раскрыть все таланты новоуральцев, позволяют утолить жажду творчества, дают возможность приобщиться к высокому искусству.

Познакомиться с работами мастеров Новоуральска жители Озерска могут до 11 сентября, с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме субботы. Телефон для справок 2-30-78.

Информация предоставлена МКУК «Централизованная библиотечная система»

Фото: Сергей Курзанов, Александр Хаснулин

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40477/