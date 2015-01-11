Шоковые удары из Китая? Землетрясения фиксируют на юге Урала

В Китае произошли два мощных землетрясения. Трясет юго-западную провинцию Сычуань. Первое землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано 8 сентября, затем последовал еще один удар – магнитудой 4,3.
Очаг залегал на глубине 7 километров. По последним данным, пострадали 28 человек, один погиб.
С середины августа сейсмическая активность в Средней Азии растет. В Афганистане и Китае регулярно отмечались возмущения. Землетрясения происходили и в соседнем с Челябинской областью Казахстане, и на самом Южном Урале.
Подземные толчки Казахстанский национальный центр данных фиксировал в последних числах лета под Магнитогорском, в районе Троицка, а также на границе Челябинской области с Башкирией.
Согласно последним данным, 6 сентября на Южном Урале было зарегистрировано движение земной коры магнитудой mb=2,7 опять же под Магнитогорском, в районе поселка Кассельский.
В Челябинской области последнее сильное землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в сентябре 2018 года под Катав-Ивановском.
https://www.cheltv.ru/shokovye-udary-iz-kitaya-zemletryaseniya-fiksiruyut-na-yuge-urala/
Ключевые теги: Китай, землетрясение, Челябинская область.
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