Бабье лето обещают синоптики Южному Уралу

Синоптики прогнозируют повышение дневной температуры воздуха в Челябинской области до 22 градусов.

Как следует из трехдневного прогноза погоды, во вторник воздух прогреется до 20, к четвергу – до 22 градусов днем. В ночные часы в горах и низинах ожидается до нуля, на остальной территории – до плюс 10.

В предстоящие сутки в регионе еще возможны дожди, утром в отдельных районах не исключены туманы, в последующие дни до конца недели – преимущественно без осадков. Будет дуть северный – северо-западный ветер, максимальная скорость 8-12 метров в секунду.

В сентябре благодаря особенностям общей циркуляции атмосферы довольно часто устанавливаются периоды по-настоящему летней погоды. В народе такие периоды прозвали бабьим летом. Существует даже разделение бабьего лета на молодое и старое. Считается, что молодое наступает с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. Эти даты очень относительны, поскольку циклоны и антициклоны не ходят по расписанию, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления, сообщили в Челябинском ЦГМС.

Добавим, в течение ближайших суток атмосферное давление повысится до 749 мм ртутного столба (норма для Челябинска составляет 741 мм).

https://dostup1.ru/society/Babe-leto-obeschayut-sinoptiki-Yuzhnomu-Uralu_119784.html