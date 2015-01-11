В будущем году вырастут пособия на ребенка

В 2020 году в России ежемесячные выплаты на ребенка увеличатся в среднем на 7% - до 12 тысяч рублей.

Как сообщают «Известия, в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить на детские пособия на первого ребенка втрое больше средств, чем в 2019-м. Рост финансирования также связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза: с января они будут положены тем семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека. Выплаты помогут бороться с бедностью, но всё же не позволят преодолеть демографический кризис, считают эксперты.

Общая сумма пособий в 2020 году составит 150 млрд рублей. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделилось 50 млрд рублей.

http://uralpress.ru/news/federaciya/v-budushchem-godu-vyrastut-posobiya-na-rebenka