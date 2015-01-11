Каслинский завод отлил памятные подарки для фигуристов-юниоров

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (входит в Группу Мечел) изготовил партию подарков для победителей этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который пройдет в Челябинске 12-14 сентября.

Подарок представляет собой бронзовую скульптуру фигуристки-одиночницы, исполняющей сложный пируэт под названием «бильман». В этом пируэте исполнительница, вращаясь на одной ноге, берется двумя руками за лезвие конька и поднимает ногу высоко над головой. Вращение получило свое название в честь знаменитой швейцарской фигуристки, чемпионки мира и Европы 1981 года Дениз Бильман. В свое время спортсменка была единственной в мире исполнительницей этого эффектного вращения.

Автор статуэтки, петербургский скульптор Ярослав Барков, чье сотрудничество с Каслинским заводом продолжается уже более пяти лет, ориентировался на пропорции, пластику и бесподобную растяжку Бильман. Ему удалось добиться сходства, хотя общая высота подарка составляет всего 25 см, и треть из них приходится на высоту постамента. На боковой поверхности подставки размещен рельефный логотип и название соревнований, а также надпись: «Russia*Chelyabinsk*2019».

Также в период проведения Гран-при фойе ледовой арены «Трактор» будет работать специальный почтовый ящик – все желающие смогут отправить друзьям и родственникам открытки с символикой соревнований в любую точку мира. Правильно заполнить открытку – верно написать индекс и адрес получателя – участникам и гостям турнира помогут сотрудники Почты России.+

Напомним, этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске соберет 109 фигуристов из 34 стран мира. Они разыграют четыре комплекта наград – в одиночном катании (юниоры и юниорки), а также в парном катании и танцах на льду.

Расписание Международных соревнований «ИСУ Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров»

12 сентября (четверг)

13.15 – 15.45 Танцы на льду, короткий танец

16.15 – 17.45 Пары, короткая программа

18.15 – 18.45 Открытие

19.00 – 22.35 Юноши, короткая программа

13 сентября (пятница)

10.00 – 14.25 Девушки, короткая программа

14.50 – 16.30 Пары, произвольная программа

17.00 – 21.00 Юноши, произвольная программа

14 сентября (суббота)

10.45 – 13.30 Танцы на льду, произвольная программа

14.00 – 19.00 Девушки, произвольная программа

https://dostup1.ru/society/Kaslinskiy-zavod-otlil-pamyatnye-podarki-dlya-figuristov-yuniorov_119808.html