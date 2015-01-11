Отменить понедельник. В России может появиться дополнительный выходной

В Госдуму внесен законопроект, благодаря которому в России могут ввести еще один государственный праздник.
Депутаты предложили узаконить выходной в понедельник после Пасхи и сделать его праздничным днем “Светлого пасхального понедельника”.
Инициатива, по словам авторов, продекларирует уважение к историческим российским традициям. Также, как отмечают эксперты, это сможет подчеркнуть исключительно важную роль православия в истории России. Парламентарии также указали, что во многих европейских странах послепасхальный понедельник является выходным.
Законопроект Государственная Дума должна рассмотреть в первом чтении 11 сентября.
https://www.cheltv.ru/321298-2/
Ключевые теги: выходной, праздник, Пасха.
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