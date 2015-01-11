О законах – доступно. На Южном Урале расширены сферы применения регионального маткапитала

На Южном Урале расширены сферы применения регионального материнского (семейного) капитала – приняты изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области».

Так, законом было установлено право на областной материнский (семейный) капитал семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, при рождении третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года. +

В соответствии с законом средства областного материнского (семейного) капитала по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего или последующих детей можно было направить на образование детей и оплату медицинских услуг.

С 1 января 2020 года тратить эти деньги (размер выплаты составляет сегодня 50 тыс. рублей, ежегодно индексируется) можно не только на общее образование и медицинские услуги, но и на дополнительное образование, и на погашение жилищных кредитов, в том числе ипотеки, и на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов для их интеграции в социум.

Также своим решением депутаты южноуральского парламента снизили возраст детей для получения регионального семейного капитала для ряда семей. Так, за деньгами областного маткапитала для погашения имеющейся ипотеки, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, семьи могут обратиться, когда малышу, в связи с рождением которого возникло право на выплату, исполнится 6 месяцев. Для остальных целей, прописанных в законе, – по достижении ребенком трех лет.

https://dostup1.ru/finance/O-zakonah--dostupno-Na-Yuzhnom-Urale-rasshireny-sfery-primeneniya-regionalnogo-matkapitala_119854.html