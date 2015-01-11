Оранжевый уровень опасности объявлен на Южном Урале из-за заморозков

В Челябинской области во второй половине ночи и утром 12 сентября сохраняются заморозки в воздухе и на почве до минус одного градуса – в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности.

На Южном Урале, помимо заморозков, ожидается туман.

В четверг, 12 сентября, прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем в северных районах пройдут небольшие дожди, ночью и утром местами туманы.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-9 градусов, в низинах – до минус одного, днем – плюс 19-24. Отдельные порывы ветра усилятся до 15 м/с.

https://dostup1.ru/society/Oranzhevyy-uroven-opasnosti-obyavlen-na-Yuzhnom-Urale-iz-za-zamorozkov_119857.html