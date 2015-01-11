Алексей Текслер поручил ускорить процесс предоставления земельных участков многодетным

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать предложения для ускорения процесса предоставления земельных участков многодетным семьям.

Такое поручение руководитель региона дал сегодня, 11 сентября, заслушав на заседании с главами муниципальных образований доклад исполняющей обязанности министра социальных отношений Татьяны Никитиной.

В настоящее время правом на получение земли под индивидуальное жилищное строительство в Челябинской области могут воспользоваться три тысячи 949 многодетных южноуральских семей. Большинство из них относятся к категории малообеспеченных. Взамен земельного участка многодетные семьи, по желанию, могут выбрать единовременную социальную выплату на приобретение жилья (это предусмотрено Земельным кодексом РФ). Ее сумма составляет 251 тысячу 498 рублей.

Viber

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать предложения для ускорения процесса предоставления земельных участков многодетным семьям. Такое поручение руководитель региона дал сегодня, 11 сентября, заслушав на заседании с главами муниципальных образований доклад исполняющей обязанности министра социальных отношений Татьяны Никитиной.

В настоящее время правом на получение земли под индивидуальное жилищное строительство в Челябинской области могут воспользоваться три тысячи 949 многодетных южноуральских семей. Большинство из них относятся к категории малообеспеченных. Взамен земельного участка многодетные семьи, по желанию, могут выбрать единовременную социальную выплату на приобретение жилья (это предусмотрено Земельным кодексом РФ). Ее сумма составляет 251 тысячу 498 рублей.

В настоящее время, по словам Татьяны Никитиной, такую выплату получили 226 многодетных семей, на эти цели было потрачено 56 миллионов рублей (в 2019-м году в региональном бюджете заложено 88 миллионов рублей).

Единовременная социальная выплата как альтернативная мера поддержки семей с тремя и более детьми была введена в Челябинской области в 2018-м году, так как проблема обеспечения жильем граждан данной категории является сегодня одной из самых актуальных для региона.

Татьяна Никитина обратила внимание на одно из обязательных условий, дающих право многодетным семьям получить социальную выплату (равно как и земельный участок), - постоянное проживание на территории Челябинской области не менее пяти лет. Южноуральским семьям уже не раз отказывали в выплате по причине несоответствия данному критерию.

«Мне кажется, этот временной период нужно сокращать. Если семья получает жилье в нашем регионе, понятно, что она собирается здесь жить», - отметила министр.

У Алексея Текслера возник ряд вопросов по данной теме.

«Социальная выплата действительно снижает очередь, но у нас очередь еще достаточно большая - почти четыре тысячи семей. Есть какие-то целевые сроки по тому, как мы будем сокращать очередь? Это вопрос и к вам, и к муниципалитетам. Надеюсь, вы этот вопрос совместно отрабатываете. Какая здесь перспектива?» - спросил глава региона.

Татьяна Никитина отметила, что данная тема совершенно не двигалась в Челябинской области несколько лет.

«Сегодня, судя по цифрам, судя по обращениям за такой короткий период, она начала реализовываться. Сейчас и главы, и минимущества активизировали работу по предоставлению участков. Конечно, нужно проводить очень серьезную аналитическую работу. Можно посмотреть возможность сокращения обязательного времени проживания на территории Челябинской области. Также необходимо скорректировать межведомственное взаимодействие между главами территорий, минимущества и нашим министерством, чтобы посмотреть, в какие сроки мы могли бы реализовать право всех многодетных семей на эту выплату. Конечно же, вопрос в средствах, которые необходимо выделять на эти цели», - сказала Татьяна Никитина.

Алексей Текслер дал задание включить в протокол поручение своему первому заместителю Ирине Гехт вместе с минсоцем и всеми главами муниципальных образований дать дополнительные предложения по ускорению решения вопросов, связанных с предоставлением земельных участков.

«Тема актуальная, люди на встречах эти вопросы периодически задают. То, что у нас есть социальная выплата и она сегодня действительно позволяет решать насущные проблемы многодетных семей - это хорошо, но тем не менее хотелось бы иметь представление о том, когда мы сможем существенным образом улучшить ситуацию с очередью», - подчеркнул Алексей Текслер.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/aleksey-teksler-poruchil-uskorit-process-predostavleniya-zemelnyh-uchastkov