Репортаж из «Клумбы»

Съемочная группа УКС-ТВ побывала в гостях в Профилактории Маяка. Чтобы одними из первых увидеть какой замечательный сюрприз готовят тут для малышей... А именно детскую игровую комнату.

Особенность этого проекта не только в его креативности (в чем Вам ещё предстоит убедиться). Но и в том, что он реализуется энтузиастами в своё свободное от основной работы время.