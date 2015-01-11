Репортаж из «Клумбы»

Съемочная группа УКС-ТВ побывала в гостях в Профилактории Маяка. Чтобы одними из первых увидеть какой замечательный сюрприз готовят тут для малышей... А именно детскую игровую комнату.
Особенность этого проекта не только в его креативности (в чем Вам ещё предстоит убедиться). Но и в том, что он реализуется энтузиастами в своё свободное от основной работы время.
Ключевые теги: Маяк, Дети, волонтеры, общественники, инициативы, город гордится.
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