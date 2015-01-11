Полпред рассказал, какие задачи предстоит решить Текслеру

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов сообщил, что в первую очередь Алексею Текслеру на посту губернатора предстоит решить проблемы экологии в Челябинской области.

«Регион входит в майский указ президента двумя городами: Магнитогорском и Челябинском. Там надо существенно снизить вредные выбросы в атмосферу до конца 2024 года. Об этом говорят все социологические опросы, и это то, над чем стоит работать в первую очередь избранному губернатору. Отмечу, что необходимо создавать новые рабочие места в регионе, но не в ущерб экологии. В целом, губернатор должен сосредоточиться на комплексном выполнении майского указа", – рассказал Николай Цуканов ТАСС.

Полпред добавил, что перед выборами Текслер посетил множество муниципалитетов и увидел, в каком удручающем состоянии находится инфраструктура. Поэтому избранный губернатор «должен уделить этому пристальное внимание», но при этом важно советоваться с местными жителями.

Напомним, на выборах 8 сентября Алексей Текслер набрал 69,31% голосов, Константин Нациевский (КПРФ) – 12,02%, Виталий Пашин (ЛДПР) – 8,84%, Сергей Смышляев («Родина») – 3,27% и Алексей Севастьянов («Гражданская сила») – 3,23%.

https://dostup1.ru/politics/Polpred-rasskazal-kakie-zadachi-predstoit-reshit-Texleru_119894.html