Озерский городской округ готовится к переписи населения-2020

7 сентября регистраторы по актуализации жилых и нежилых объектов закончили обход своих участков. Подготовительная работа проводилась в течение месяца в связи с предстоящей в октябре 2020 года Всероссийской переписью населения (ВПН).

По словам уполномоченного по вопросам ВПН в Озерском городском округе Людмилы Бахметьевой, регистраторы с поставленной задачей справились, проверив адресное хозяйство в Озёрске, а также в посёлках: Новогорный, Метлино, Бижеляк, Татыш, Селезни и Новой Тече.

Людмила Бахметьева:

- За девять лет, прошедших с последней переписи населения в 2010 году, в стране многое изменилось. Озерский городской округ не исключение. Ряд объектов были снесены, либо перешли в частные руки, ликвидированы, перепрофилированы или сгорели. Выросли новые, как многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома.

В результате обхода в адресном хозяйстве округа обнаружились пробелы: на некоторых домах отсутствуют таблички с указаниями улиц или номеров домов; нет нумерации подъездов и квартир. Часть из них устарели и требуют обновления. Такие дома есть в каждом населённом пункте. В Озёрске – 47, в Метлино и Новогорном по 26, в Селезнях -17, в Бижеляке -13.

В многоквартирных домах задачу по наведению порядка в адресном хозяйстве должны взять на себя управляющие организации. Владельцы индивидуального жилья обязаны позаботиться о наличии таблички с указанием номера дома и улицы самостоятельно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40523/