Вылет ХК «Трактор» в Китай задержан на сутки

Непросто складывается дальневосточное турне челябинского «Трактора» – 7 сентября команда прибыла в Хабаровск прямо перед матчем (встреча началась с опозданием на 10 минут, «Трактор» выиграл 2:1 ОТ), 12 сентября уральцы не смогли добраться до Китая.

По данным источника агентства Sport24, проблемы с «вояжем» возникли у «Трактора» из-за компании, нарушившей законы КНР.

Сообщается, что из-за поломки самолета авиакомпании «Газпром-Авиа» «черно-белым» пришлось арендовать для поездки на матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» борт компании «ИрАэро», которая имеет право выполнять чартеры в Китай. Однако «ИрАэро» за время работы несколько раз нарушала китайское законодательство, из-за чего ей было запрещено получать разрешения на новые направления. По этой причине челябинская команда не смогла вылететь в Шэньчжэнь – самолет с «Трактором» развернули в воздухе над Хабаровском, и он вернулся во Владивосток.

У «ИрАэро» есть разрешение на полеты в Гуанчжоу, и клуб вылетит туда 13 сентября. Затем команде придется добираться до арены в Шэньчжэне, расположенном на расстоянии около 180 километров.

Между тем, представитель КХЛ так прокомментировал ситуацию для сайта «Чемпионат»: «В Китае с 1 августа по 10 октября 2019 года введен тотальный запрет на выдачу разрешений на пролеты дополнительных чартерных рейсов. Благодаря усилиям посольства РФ и Управлению гражданской авиации Китая все три клуба КХЛ, чьи гостевые матчи запланированы на этот срок ("Салават Юлаев", "Барыс" и "Трактор"), получили разрешения на пролеты. КХЛ и ХК "Куньлунь Ред Стар" ежедневно мониторят ситуацию, кроме того Лига находится в постоянном контакте с посольством РФ в Пекине, сотрудники ХК "Куньлунь Ред Стар" работают со службами аэропорта и представителями компаний-перевозчиков. Благодаря усилиям посольства РФ в Пекине удалось урегулировать форс-мажорную ситуацию, матчи "Куньлунь Ред Стар" – "Трактор", запланированные на 14 и 15 сентября в Шэньчжэне, состоятся в соответствии с календарем чемпионата КХЛ», – сообщили корреспонденту издания в пресс-службе Лиги.

Напомним, это не первый инцидент «Трактора» с Китаем в текущем году: в августе «драконы» не смогли приехать в Челябинск на предсезонный Кубок губернатора из-за проблем с визами.

https://dostup1.ru/society/Vylet-HK-Traktor-v-Kitay-zaderzhan-na-sutki_119913.html