Росстандарт сообщил о недоливе на каждой пятой АЗС в России

Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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Агентство проверило в 2019 году 200 заправок. Эксперты зафиксировали 39 нарушений. Оказалось, что на каждой пятой АЗС автомобилистам недоливают бензин.
Кроме того, специалисты выявили, что на каждой десятой заправке продают некачественный бензин и дизельное топливо.
В пресс-службе Росстандарта уточнили, что проверялись не только крупные сетевые заправки, владельцами которых являются нефтяные компании, но и независимые АЗС.
Там также подчеркнули, что недолив топлива на заправках проверяется планово, с предварительным уведомлением организаций, и внепланово, когда при этом присутствует представитель АЗС.
В агентстве рассказали, что автолюбители стали чаще жаловаться на нарушения при продаже топлива на АЗС. Число жалоб в 2019 году выросло по сравнению с прошлым годом на 36 процентов. Уточняется, что с начала этого года было получено примерно 200 жалоб на недолив и 350 – на плохое качество топлива.
https://aif.ru/money/mymoney/rosstandart_soobshchil_o_nedolive_na_kazhdoy_pyatoy_azs_v_rossii
Ключевые теги: росстандарт, бензин, качество, обман.
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