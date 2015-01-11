Отопительный период в округе начнётся с 18 сентября

Соответствующее распоряжение было дано сегодня главой округа Евгением Щербаковым. Подача тепла будет осуществляться: в жилой фонд, в учреждения социальной и культурной сферы, а также на промышленные предприятия.
Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в округе начался с 1 октября. В этом году причиной для того, чтобы включить отопление на две недели раньше послужили сложившиеся погодные условия и понижение температуры воздуха в помещениях.
Следует отметить, что с 18 сентября начнётся подача теплоносителя в центральную магистраль. Оперативность начала теплоснабжения многоквартирных домов будет зависеть от работы управляющих компаний.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/40546/
Ключевые теги: отопительный сезон, Озёрск, осень.
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