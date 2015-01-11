ММК, «Красное & Белое» и ЧЭМК вошли в число крупнейших компаний России

Forbes опубликовал рейтинг из 200 крупнейших российских компаний.

Предприятия ранжировали по объему выручки за 2018 год.

Лидером в 2019 году, как и уже шесть лет подряд, стал «Лукойл», который заработал 8 трлн рублей. Из южноуральских предприятий наибольший результат показал Магнитогорский металлургический комбинат — он занял в списке 16-е место. Выручка предприятия за 2018 год составила 516 млрд рублей, при том, что численность персонала там одна из самых низких в первой двадцатке — чуть менее 18 тыс. человек. В своей отрасли ММК — лишь третий после Evraz, НЛМК и Северстали.

Крупнейший в России алкогольный ритейлер, сеть «Красное & Белое», занимает 29-е место с показателем выручки 301 млрд рублей, что на 86 млрд больше, чем годом ранее. Тогда компания была на 35-й позиции. На 153-й строчке рейтинга расположился Челябинский электрометаллургический комбинат. В 2018 году он был на 171-м месте, за это время выручка предприятия выросла с 49 до 60 млрд рублей.

Также в рейтинг включили две компании, мощности которых находятся в Челябинске, но их штаб-квартиры располагаются в Москве. Это «Мечел», который на 26-м месте, и группа ЧТПЗ — на 50-м. В 2018 году они заработали 312 и 179 млрд рублей соответственно.

http://echochel.ru/news/mmk-krasnoe-beloe-i-chemk-voshli-v-chislo-krupnejshih-kompanij-rossii/