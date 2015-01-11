К концу 2019 года в Челябинске спрячут под землю почти 500 км проводов мобильных операторов

«Ростелеком» договорился с операторами «большой четверки» переместить их сети под землю.

В компании отчитались о предварительных итогах программы «Чистое небо».

Она подразумевает перенос проводов с уличных столбов в кабельную канализацию. В Челябинске ее совокупная длина составляет почти 1 тыс. км. Как отметил директор департамента по работе с операторами связи «Ростелекома» на Урале Денис Стукаленко, компания договорилась о включении в программу представителей «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2. Сотовые операторы переместят в кабель-каналы «Ростелекома» почти 500 км своих сетей, добавил он.

«В Челябинске мы продвинулись достаточно далеко в реализации проекта «Чистое небо»: подписаны контракты с крупнейшими операторами связи на уборку проводов с улиц в кабель-канализацию. К концу года планируем переместить порядка 500 км кабельных линий, прежде всего — в центре города. Челябинск знаменателен тем, что здесь постоянно проходят различные общественно-политические и спортивные события, очень много гостей, иностранцев. И челябинцам также приятнее будет ходить по улицам, когда небо ничем не загорожено», — прокомментировал Денис Стукаленко.

Перенос сетей под землю служит не только эстетическим целям — в подземных каналах кабель практически полностью защищен от внешнего воздействия, что обеспечивает бесперебойный доступ пользователей к услугам связи и интернета. На данный момент на Южном Урале в кабельную канализацию по всей области помещено почти 20 тыс. км сетей. Такого количества проводов хватило бы на то, чтобы десятикратно обернуть Челябинскую область по границе, отметили в пресс-службе регионального филиала ПАО «Ростелеком».

http://echochel.ru/news/k-konczu-2019-goda-v-chelyabinske-spryachut-pod-zemlyu-pochti-500-km-provodov-mobilnyh-operatorov/